Справи йдуть добре: Сане хоче залишитися у Баварії

Вінгер Баварії Лерой Сане висловив бажання у тому, щоб продовжити контракт з мюнхенським клубом.

Слова 28-річного німця наводить Фабріціо Романо.

"Так, я хочу залишитися в Баварії. Макс Еберль (генеральний директор клубу) багато говорив про це, і я також висловив свою думку. Справи йдуть добре, і ми побачимо, що відбудеться", – сказав Сане.

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Контракт футболіста з "ротен" завершиться наступного літа.

У цьому сезоні Лерой Сане взяв участь у 19 матчах Баварії в усіх турнірах, записавши на свій рахунок п'ять голів та одну результативну передачу.

Нагадаємо, що гол Сане допоміг Баварії розгромити РБ Лейпциг у матчі 15 туру німецької Бундесліги.

Раніше з'явилася інформація, що Ліверпуль все ж таки не працює над тим, щоб повернути Лероя Сане до Англійської Прем'єр-ліги.