Баварія розгромила РБ Лейпциг у центральному матчі 15 туру Бундесліги

У п'ятницю, 20 грудня, відбувся центральний матч 15 туру Бундесліги, в якому мюнхенська Баварія приймала на своєму полі РБ Лейпциг.

Господарі впевнено розгромили "биків" 5:1.

Команди дуже жваво розпочали матч, забивши по голу вже у перші півтори хвилини матчу.

Втім, гол Шешко так і залишився єдиним ударом в площину воріт від Лейпцига. Мюнхенці проводили дуже різноманітні атаки на ворота Гулачі, ще двічі забивши до перерви.

У другому таймі ситуація на полі не змінилась, а з усіх шансів, що мали "червоні", втілились у забиті м'ячі удари Сане та Девіса.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

15 тур, 20 грудня

Баварія – РБ Лейпциг 5:1 (3:1)

Голи: 1:0 – Мусіала, 1, 1:1 – Шешко, 2, 2:1 – Лаймер, 25, 3:1 – Кімміх, 36, 4:1 – Сане, 75, 5:1 – Девіс, 78

Після цієї перемоги Баварія має у своєму активі 36 очок та посідає перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

Лейпциг залишився на четвертому місці, набравши 27 залікових балів.