Арсенал включився у боротьбу за зірку Баварії

Лондонський Арсенал увійшов до числа претендентів на підписання вінгера Баварії та збірної Німеччини Лероя Сане.

Про це повідомляє Sky Sports.

29-річний німець влітку покине Баварію на правах вільного агента – сторонам так і не вдалося домовитися щодо нового контракту.

Арсенал – не єдиний претендент на Сане. Також вінгером цікавиться Тоттенгем і Наполі, який сподівається, що підписання зіркового німецького вінгера допоможе втримати у команді головного тренера, Антоніо Конте.

Сане уже виступав у АПЛ у 2016 – 2020 роках у складі Манчестер Сіті. Зараз трансферна вартість вінгера оцінюється у 38 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Сане 13 голів і 6 асистів у 45 матчах за Баварію в усіх турнірах.