Сане побився з фанатом на Октоберфесті

Олег Дідух — 7 жовтня 2025, 16:26
Зірковий вінгер Галатасарая Лерой Сане опинився у центрі невеликого скандалу під час пивного фестивалю Октоберфест.

Про це повідомляє Footmercato.

Під час фестивалю він побився з одним із уболівальників. Той провокував футболіста, ображаючи як його особисто, так і його клуб Галатасарай. Після фрази "До біса Галатасарай!" Сане накинувся на провокатор з кулаками.

"Мене довго провокували і принижували у фестивальному наметі. Галатасарай теж ображали. У напруженій атмосфері мене штовхнули, і зав'язалася коротка бійка. Звісно, мені слід було тоді бути спокійнішим і проігнорувати ситуацію. Я виніс з неї урок", – прокоментував ситуацію сам гравець.

Нагадаємо, влітку поточного року Сане перейшов у Галатасарай із Баварії та одразу ж встановив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів.

