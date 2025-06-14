Сане зіграє за Баварію на клубному чемпіонаті світу

Вінгер збірної Німеччини Лерой Сане зможе зіграти за Баварію на клубного чемпіонаті світу в США.

Про це повідомляє Bild.

Нагадаємо, 1 липня Сане перейде в Галатасарай на правах вільного агента. До цього він зможе допомогли Баварії в трьох матчах групового етапу та в поєдинку 1/8 фіналу, якщо команда Венсана Компані проб’ється в плейоф.

Галатасарай застрахував Сане. Якщо вінгер під час турніру отримає травму – страхова компанія покриє його зарплату допоки Лерой не відновиться.

Сане вже прибув до табору Баварії в Орландо. У нього запланована розмова з наставником Баварії Венсаном Компані щодо його ролі в команді на турнірі. Якщо вінгер буде потрібен команді – він не відмовлятиметься від участі в матчах.

У сезоні 2024/25 Сане забив 13 голів та віддав 5 асистів в 45 матчах за Баварію.