Леоненко – Ярмоленку: Якщо ти таке витворяєш, то повинен бути лідером і тягнути команду у всіх іграх

Ексфорвард київського Динамо Віктор Леоненко звернувся до легенди "біло-синіх" Андрія Ярмоленка на тлі чуток про конфлікт між гравцем та головним тренером команди Олександром Шовковським.

Його слова передає Sport-express.ua.

Леоненко вважає, що футболісту вже час піти на посаду спортивного директора Динамо.

" Я не збираюся копатися в брудній білизні. Захочуть – самі розкажуть. Коли після програшу Крістал Пелес Ярмоленко виконав Роналду і втік у роздягальню – це виглядало дивно. Я таке не вітаю.

Хочу сказати Андрію: якщо ти таке витворяєш, то повинен бути реально лідером і тягнути команду у всіх іграх, а не в одній! Мені здається, місце спортивного директора вже давно чекає на Ярмоленка. Йому вже час туди", – сказав Леоненко.

Нагадаємо, Шовковський, відповідаючи на запитання про відсутність Ярмоленка в заявці на матч проти Металіста 1925, повідомив, що гравець покинув розташування команди з особистих причин. Це породило чутки про конфлікт між ними.

Раніше екстренер Динамо Йожеф Сабо заявив, що це ненормальна ситуація. Схожу думку висловив і колишній гравець "біло-синіх" Денис Бойко.

Зауважимо, що матч проти Металіста 1925 завершився з рахунком 1:1. Це четверта поспіль нічия для Динамо в чемпіонаті України.