Бойко: Я не знаю, які стосунки у Шовковського з Ярмоленком, але це звучить не дуже гарно

Колишній голкіпер Динамо та національної збірної України Денис Бойко прокоментував слова головного тренера киян Олександра Шовковського про легенду колективу Андрія Ярмоленка.

Свої думки він висловив на УПЛ-ТБ.

Шовковський, відповідаючи на запитання про відсутність Ярмоленка в заявці на матч проти Металіста 1925, повідомив, що гравець покинув розташування команди з особистих причин. Бойку не сподобалось таке формулювання.

" Мені не подобається формулювання "покинув розташування команди". Напевно, про щось там домовились. Я не знаю, які стосунки у головного тренера Динамо з Андрієм Ярмоленком, але якось воно звучить не дуже гарно. У будь-якої людини можуть бути сімейні проблеми. Я дуже довго знаю Андрія. Думаю, багато хто знає, яка Андрій людина. Я не думаю, що він міг просто так поїхати кудись відпочити", – сказав Бойко.

Нагадаємо, матч проти Металіста 1925 завершився з рахунком 1:1. Це четверта поспіль нічия для "біло-синіх" в чемпіонаті України.

Також поєдинок між Шахтарем та ЛНЗ завершився сенсаційною розгромною перемогою черкаського клубу з рахунком 4:1. Попри поразку, "гірники" залишилися на вершині таблиці.