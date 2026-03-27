Я вже свій телевізор назвав Пономаренко: Леоненко – про виліт України з плейоф відбору на ЧС-2026

Олексій Мурзак — 27 березня 2026, 19:18
Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко поділився думками щодо вильоту збірної України від Швеції у в 1/2 плейоф відбору на ЧС-2026, зазначивши, що йому вже соромно розбирати нинішній футбол в країні.

Про це він сказав у коментарі Sport-Express.ua.

"Що сказати про матч? Я шукаю тих, хто колись казав, що ця збірна України найсильніша в історії. Ярмоленко це сказав? Ну от нехай тепер Андрій та всі, хто з ним згоден, пояснять свої слова. Розбирати гру збірної я не хочу, бо нічого не побачив – ми як народжували моменти, так і продовжуємо народжувати. Я й інтерв'ю перестав давати, бо мені соромно розбирати нинішній український футбол.

Пономаренко? Він – молодець, але ще занадто рано ліпити з нього зірку. Він ще проти нікого серйозного не грав, а про нього стільки пишуть і говорять. Я вже свій телевізор назвав Пономаренко. Єврокубки покажуть, що він із себе представляє", – сказав Леоненко.

Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть 31 березня. Вони зіграють товариську гру з Албанією.

Раніше на непотрапляння України на ЧС-2026 відреагував очільник УАФ Андрій Шевченко.

