Леоненко оцінив шанси збірної України у матчі з Францією
Ексфорвард київського Динамо Віктор Леоненко оцінив шанси збірної України у матчі з Францією у межах відбору на чемпіонат світу-2026.
Його слова передає BLIK.ua.
"Звісно, хочеться, щоб у цьому матчі Україна зачепилась за якісь очки. Але навіть якщо завтра програємо, то найважливіша гра буде проти Ісландії. Саме з ними ми боротимемося за друге місце. Навіть якщо обіграємо Францію, ще нічого не буде вирішено. Ось що найнеприємніше. Україна останні матчі виграє випадково, граючи добре лише один тайм, як і Динамо.
Звісно, шансів у французів більше. По-перше – вони грають удома, а по-друге – у них навіть запасні сильніші, ніж наша основа. Навіть деякі французькі уболівальники цікавіші за наших футболістів", – сказав Леоненко.
Матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 13 листопада. Стартовий свисток пролунає 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
За підсумком чотирьох турів збірна України посідає друге місце у групі, набравши 7 очок. Франція лідирує у квартеті з 10 балами, на третій позиції йде Ісландія – 4 очки, замикає групу Азербайджан – 1 пункт.
Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.