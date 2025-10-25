Це не футболісти, – Леоненко пройшовся по гравцях Динамо після ганьби в Лізі конференцій

Ексфорвард київського Динамо Віктор Леоненко розкритикував футболістів столичного клубу за ганебну гру у другому турі основного етапу Ліги конференцій УЄФА проти Самсунспора.

Його слова передає Спорт-експрес.

"Подивіться, які лимонки, гранати, але не паси, віддає в простих ситуаціях Попов. Тіаре то в коліно віддасть, то за спину, то в аут, Михавко взагалі мало не розбився після його передачі. І це в простих ситуаціях. Чому Динамо так жахливо виглядає? Бо це не футболісти, а торпедівці. У них 0 ударів у площину, купа нічиїх, а вони радіють, що 38 матчів без поразок у чемпіонаті. Хлопці добре почуваються, у них все нормально", – сказав Леоненко.

Найбільше ж дісталося Олександру Караваєву, якого Леоненко назвав найгіршим гравцем зустрічі. Захисник і не реалізував неймовірний момент за рахунку 0:1, і помилився в одному з голів.

"Хочу запитати Караваєва: Олександре, а що ти тренуєш на тренуваннях, якщо забити в такій ситуації не можеш? М'яч не стрибав, у воротах нікого не було, а він навіть у штангу не влучив. Це я ще м'яко сказав, щоб не лаяти людину.

Мало того, що він не влучив по порожніх воротах, так м'яч ще й за півметра від штанги пройшов. Також другий гол на його совісті. А взагалі найгірших там багато. Той самий Попов, який у простих ситуаціях віддає гранати своїм партнерам".

Нагадаємо, Динамо програло Самсунспору з рахунком 0:3. За підсумками гри "біло-сині" розмістились на 34 місці турнірної таблиці Ліги конференцій, не набравши жодного очка.

Відео голів та огляд матчу Динамо з Самсунспором доступний на сайті "Чемпіон". Раніше Шовковський висловився про травмованих футболістів киян, яких не вистачало у грі з турецьким клубом.