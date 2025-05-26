Легенда Динамо розкритикував киян за святкування чемпіонства

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко відреагував на святкування гравцями київського клубу чемпіонства в Українській Прем'єр-лізі після заключного матчу сезону.

Цитує Леоненка Sport-express.ua.

"Гравці Динамо святкували чемпіонство разом з сім'ями на полі? Ну ми прямо як європейці, тільки темних окулярів не вистачало. Самі нічого придумати не можуть! Я взагалі не розумію, як можна святкувати чемпіонство в першості водокачки?! Єврокубки покажуть рівень нашого чемпіонату. Хочеться, щоб наші команди не мучилися, а грали. Повірте, про чемпіонство всі відразу ж забудуть, якщо погано зіграють у єврокубках", – розповів Леоненко.

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату України Динамо зіграло внічию з Колосом, завершивши кампанію без жодної поразки. Таке відбулося лише вчетверте в історії Динамо.

Востаннє Динамо ставало чемпіоном України у сезоні-2020/21. Цікаво, що вперше у своїй історії кияни не змогли перемогти у фіналі Кубку країни, вигравши при цьому чемпіонат.

Разом із перемогами у чемпіонатах СРСР, загалом "біло-сині" мають 30 перемог – це дає змогу додати до емблеми третю зірку.

Раніше перемогу в українській першості прокоментував головний тренер Динамо Олександр Шовковський.