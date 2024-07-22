Бонуччі: Не знаю, чи потрібно К'єзі залишати Ювентус
Колишній захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі не знає, чи потрібно Федеріко К’єзі покидати "стару синьйору".
Його слова передає Football Italia.
"Не знаю, чи потрібно йому залишати Ювентус. Думаю, йому треба покопатись у собі і зрозуміти, чого він хоче.
Останніми роками у нього були проблеми з фізикою та характером, тепер йому потрібно зробити крок уперед, щоб стати топ гравцем.
Сподіваюся, він залишиться в Ювентусі і водночас усвідомлює, що йому потрібно зростати", — вважає Бонуччі.
У цьому сезоні італійський вінгер зіграв 40 матчів у всіх турнірах, забивши 12 голів і віддавши 3 асисти. У Серії А прийняв участь у 29 матчах, де відзначився 9 голами та 3 гольовими передачами.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Федеріко може перейти у Рому. Раніше Туринський клуб оголисив про призначення Тіаго Мотти на посаду головного тренера команди який раніше працював у Болоньї.