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Ювентус оголосив про призначення Мотти

Владислав Уткін — 12 червня, 20:11
Ювентус оголосив про призначення Мотти

Туринський Ювентус оголисив про призначення Тіаго Мотти на посаду головного тренера команди.

Про це повідомила пресслужба "старої синьйори".

Угода з італійським фахівцем розрахована до 2027 року.

"Я дуже радий розпочати нову главу на чолі такого великого клубу, як Ювентус. Я дякую власникам і керівництву, які можуть бути впевнені в моїх амбіціях тримати прапор Ювентуса високо і радувати вболівальників", — сказав Мотта.

Попереднім клубом Мотти була Болонья, яка за його керівництва досягла історичного успіху — посіла 5 місце в Серії А та вийшла в Лігу чемпіонів.

Раніше туринці оголосили про розірвання контракту з головним тренером Массіміліано Аллегрі через його поведінку у фіналі Кубку Італії.
Ювентус Тіаго Мотта

Ювентус

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