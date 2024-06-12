Ювентус оголосив про призначення Мотти
Туринський Ювентус оголисив про призначення Тіаго Мотти на посаду головного тренера команди.
Про це повідомила пресслужба "старої синьйори".
Угода з італійським фахівцем розрахована до 2027 року.
"Я дуже радий розпочати нову главу на чолі такого великого клубу, як Ювентус. Я дякую власникам і керівництву, які можуть бути впевнені в моїх амбіціях тримати прапор Ювентуса високо і радувати вболівальників", — сказав Мотта.
Попереднім клубом Мотти була Болонья, яка за його керівництва досягла історичного успіху — посіла 5 місце в Серії А та вийшла в Лігу чемпіонів.
Раніше туринці оголосили про розірвання контракту з головним тренером Массіміліано Аллегрі через його поведінку у фіналі Кубку Італії.