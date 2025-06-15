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Бонуччі увійде до тренерського штабу збірної Італії

Олег Дідух — 15 червня 2025, 19:17
Бонуччі увійде до тренерського штабу збірної Італії
Леонардо Бонуччі
instagram.com/bonuccileo19

Легендарний ексзахисник Ювентуса Леонардо Бонуччі увійде до тренерського штабу нового наставника збірної Італії Дженнаро Гаттузо.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Нагадаємо, сьогодні Гаттузо очолив збірну Італії. Бонуччі, який з жовтня минулого року працює асистентом головного тренера молодіжної збірної Італії, тепер обійматиме аналогічну посаду в дорослій команді.

Також до тренерського штабу Гаттузо увійде Луїджі Річчо, який допомагав Дженнароу в усіх командаї, які він очолював з 2013 року. Тренерами з фізпідготовки будуть Бруно Домінічі та Діно Тендеріні, за роботу з воротарями відповідатимуть Роберто Перроне та Крістіано Лупателлі. Аналітиком буде Марко Санджермані.

Посаду керівника делегації збереже Джанлуїджі Буффон.

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Леонардо Бонуччі

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