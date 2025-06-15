Бонуччі увійде до тренерського штабу збірної Італії

Легендарний ексзахисник Ювентуса Леонардо Бонуччі увійде до тренерського штабу нового наставника збірної Італії Дженнаро Гаттузо.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Нагадаємо, сьогодні Гаттузо очолив збірну Італії. Бонуччі, який з жовтня минулого року працює асистентом головного тренера молодіжної збірної Італії, тепер обійматиме аналогічну посаду в дорослій команді.

Також до тренерського штабу Гаттузо увійде Луїджі Річчо, який допомагав Дженнароу в усіх командаї, які він очолював з 2013 року. Тренерами з фізпідготовки будуть Бруно Домінічі та Діно Тендеріні, за роботу з воротарями відповідатимуть Роберто Перроне та Крістіано Лупателлі. Аналітиком буде Марко Санджермані.

Посаду керівника делегації збереже Джанлуїджі Буффон.