Легенда Ювентуса брутально зніс у підкаті колишню футболістку збірної Англії у благодійному матчі

Італійський ексзахисник Ювентуса Леонардо Бонуччі не стримав свій жорсткий стиль гри навіть у благодійному матчі.

Під час зустрічі він жорстко підкатився під колишню капітанку жіночої збірної Англії Стеф Хотон, збивши її з ніг.

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Інцидент виглядав серйозно, і гру довелося зупинити, а самій футболістці декілька хвилин надавали допомогу прямо на полі. На щастя, все обійшлося без травм.

Після матчу Бонуччі опублікував спільне фото з Хотон, додавши іронічний підпис: "Вона ще жива!"

Нагадаємо, напередодні Дженнаро Гаттузо очолив збірну Італії. Бонуччі, який з жовтня минулого року працює асистентом головного тренера молодіжної збірної Італії, тепер обійматиме аналогічну посаду в дорослій команді.