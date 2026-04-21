Це означало б повну перебудову всього: Бонуччі назвав тренера-мрію для збірної Італії

Асистент головного тренера збірної Італії Леонардо Бонуччі відреагував на дискусії щодо призначення майбутнього наставника національної команди.

Його слова передає Sport Mediaset.

Колишній захисник "Скуадри адзурри" назвав свого ідеального кандидата на цю посаду. Він припустив можливість запрошення Жузепа Гвардіоли.

"Щодо потенційного тренера збірної Італії, то, судячи з обговорюваних імен, є реальне бажання почати все з нуля. Я б почав із розгляду можливості запросити Гвардіолу. Це означало б повну перебудову всього, що відбувалося раніше. Думаю, це дуже складно, але зараз мріяти не заборонено", – заявив Бонуччі.

Нагадаємо, що Дженнаро Гаттузо пішов у відставку з посади головного тренера збірної Італії після невиходу на чемпіонат світу-2026. На його місце поки тимчасово призначили Сільвіо Бальдіні.

Контракт Жузепа Гвардіоли з Манчестер Сіті розрахований до 30 червня 2027 року. Проте не виключається можливість, що він залишить "містян" уже після завершення нинішнього сезону.