Журналіст назвав ціну, за яку Лехія готова продати українського хавбека

Лехія не продасть задешево українського хавбека Івана Желізка, яким цікавиться Шахтар та низка клубів Серії А.

Про це повідомив польський журналіст Пьотр Сльонка.

За його інформацією, Лехія розраховує виручити за гравця близько 6 мільйонів євро.

Зазначимо, що Желізко виступає за гданську команду з серпня 2023 року. Загалом він провів за неї 86 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, Лехія з 38 очками залишила елітний дивізіон Польщі й наступного сезону виступатиме в Першій лізі. Окрім Желізка, у клубі також грають ще четверо українців: Богдан Сарнавський, Максим Дячук, Антон Царенко та Богдан В'юнник.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Владислав Кочергін підписав новий контракт з Ракувом.