Кочергін продовжив контракт з Ракувом

Український півзахисник Владислав Кочергін підписав новий контракт з Ракувом.

Про це польський клуб повідомив на своєму сайті.

Нова угода розрахована до літа 2027 року. У договорі включена опція продовження ще на рік. Фінансові деталі не розголошуються.

Владислав Кочергін приєднався до Ракува у березні 2022 року, перейшовши на правах вільного агента з луганської Зорі. За цей час він провів 135 матчів, у яких відзначився 25 голами та 11 асистами. У сезоні-2021/22 він допоміг команді виграти Кубок Польщі, а в сезоні-2022/23 – національний Суперкубок та перший в історії клубу чемпіонський титул.

У червні 2025 року український півзахисник отримав важкі травми коліна – розрив хрестоподібних зв'язок і пошкодження меніска. 29-річному українцеві довелося перенести операцію.

Напередодні Кочергін вперше вийшов на поле за майже рік після важкої травми.