Желізко зацікавив клуби Серії А

Опорний півзахисник гданської Лехії Іван Желізко може змінити клуб в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Trojmiasto.pl.

Виліт клубу з Екстракляси не зменшив інтересу до гравців Лехії. Зокрема, українським хавбеком Іваном Желізком зацікавилися італійські Торіно та Болонья, які вже зробили офіційні пропозиції щодо трансферу 25-річного футболіста.

Зазначимо, що Желізко виступає за гданську команду з серпня 2023 року. Загалом він провів за неї 86 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, Лехія з 38 очками залишила елітний дивізіон Польщі й наступного сезону виступатиме в Першій лізі. Окрім Желізка, у клубі також грають ще четверо українців: Богдан Сарнавський, Максим Дячук, Антон Царенко та Богдан В'юнник.

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