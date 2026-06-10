Двоє гравців Динамо, віддані в оренду Лехії, повернуться назад до київського клубу

Півзахисник Антон Царенко та захисник Максим Дячук, які на правах оренди з Динамо виступали за Лехію, повернуться назад до київського клубу.

Про це повідомив власник польської команди Паоло Урфер, слова якого наводить Trojmiasto.

"Гравці, віддані в оренду Лехії, повернуться до своїх клубів (Алекс Паульсен, Максим Дячук, Антон Царенко та Олександр Циркович).

Що стосується тих, у кого є діючі контракти, ми ведемо переговори з ними та їхніми агентами; кожен випадок індивідуальний. Деяких гравців буде продано, деякі залишаться, а з рештою ми припинимо співпрацю". – повідомив Урфер.

У сезоні-2025/26 Антон Царенко зіграв за Лехію 8 матчів (1 асист). Максим Дячук брав участь у 28-ми зустрічах, в яких забив 2 голи та віддав одну результативну передачу.

Щодо інших українських гравців, які можуть залишитися в команді, то це Богдан Сарнавський, Богдан В'юнник та Максим Желізко, який потрапив до сфери інтересів інших клубів, зокрема, донецького Шахтаря.

Нагадаємо, Лехія з 38 очками залишила елітний дивізіон Польщі й наступного сезону виступатиме в Першій лізі.