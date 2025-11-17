Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кварцяний похвалив Реброва за перемогу збірної України над Ісландією

Микола Дендак — 17 листопада 2025, 09:15
Кварцяний похвалив Реброва за перемогу збірної України над Ісландією
УАФ

Відомий український тренер Віталій Кварцяний пояснив, завдяки чому збірна України здобула перемогу над Ісландією у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Його слова передає Sport.ua.

"Що допомогло Україні перемогти? Мотивація. Кожен гравець знайшов у собі додаткові резерви. Не думаю, що умовно, фінанси стояли на першому місці. Футболісти – не бідні люди. І не варто забувати про стратегію. Сергій Ребров вчинив мудро, пожертвувавши поєдинком проти Франції, тим самим зберігши ключових виконавців на вирішальну битву", – сказав Кварцяний.

Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію та посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.

Також Чемпіон пояснив, за яких умов збірна України потрапить у перший кошик під час жеребкування плейоф кваліфікації до ЧС-2026.

Збірна України з футболу Віталій Кварцяний Збірна Ісландії з футболу

Віталій Кварцяний

Стане заміною для капітана збірної України: тренер назвав перспективного гравця Динамо
Кварцяний: У бразильців Шахтаря дуже низький рівень гри
Кварцяний: Без Михавка Динамо взагалі не грає
Бразильці вимотають суперників: Кварцяний – про матч Шахтаря з Бешикташем
Загубив впевненість у собі: Кварцяний – про нападника Динамо

Останні новини