Кварцяний похвалив Реброва за перемогу збірної України над Ісландією

Відомий український тренер Віталій Кварцяний пояснив, завдяки чому збірна України здобула перемогу над Ісландією у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Його слова передає Sport.ua.

"Що допомогло Україні перемогти? Мотивація. Кожен гравець знайшов у собі додаткові резерви. Не думаю, що умовно, фінанси стояли на першому місці. Футболісти – не бідні люди. І не варто забувати про стратегію. Сергій Ребров вчинив мудро, пожертвувавши поєдинком проти Франції, тим самим зберігши ключових виконавців на вирішальну битву", – сказав Кварцяний.

Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію та посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.

Також Чемпіон пояснив, за яких умов збірна України потрапить у перший кошик під час жеребкування плейоф кваліфікації до ЧС-2026.