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Матч кваліфікації Ліги Європи був перенесений через погодні умови на Фарерських островах

Микола Літвінов — 13 серпня 2026, 22:34
Матч кваліфікації Ліги Європи був перенесений через погодні умови на Фарерських островах
ФК Лех Познань

Матч між познанським Лехом та фарерським Клаксвіком, який мав пройти на стадіоні "Торсволлур" 13 серпня в межах третього раунду кваліфікації Ліги Європи, був відкладений рішенням УЄФА через сильний туман.

Про це повідомляє The Athletic.

Нова дата поєдинку – 14 серпня о 21:00 (за київським часом).

Як зазначається, польська команда двічі намагалася здійснити політ до столиці Фарерських островів, але всі дві спроби закінчилися невдачею через нульову видимість.

Лише о 15:30 "залізничники" зуміли дістатися до аеропорту Вагар, проте УЄФА вирішив перенести цей поєдинок на нову дату.

Нагадаємо, що у першому матчі Лех зумів переграти Клаксвік (1:0) завдяки голу Агнеро наприкінці гри.

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