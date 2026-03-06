Дуже складне протистояння: Траоре – про перемогу над Олександрією

Нападник Шахтаря Ласінна Траоре оцінив перемогу над Олександрією у стартовому матчі 19 туру УПЛ.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Дуже складне протистояння, також давався взнаки стан газону. Переконаний, Олександрія пристрасно готувалася до нас, а схема з трьома центральними захисниками передбачала максимальне знеструмлення наших атакувальних дій. Певною мірою їм це вдавалося, та найважливіше, що зрештою ми здобули надважливі три очки", – сказав він.

Також Траоре пояснив, чому "гірникам" вже не першому матчі не вдається реалізувати свої моменти у першій половині гри.

"На моє переконання, багато команд, граючи з нами, викладаються більш ніж на максимум. Також, можливо, ми ще продовжуємо набирати оптимальні фізичні кондиції. Звичайно, нам потрібно більше простору, щоб використовувати власні моменти. Попри всі складнощі, мусимо шукати альтернативні шляхи, щоб опинятися біля воріт суперника та зламувати подібні низькі оборонні блоки", – розповів Траоре.

Завдяки цій перемозі підопічні Арда Турана відірвались він найближчого переслідувача вже на шість очок в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що бельгійський Антверпен зацікавлений у підписанні форварда Шахтаря Лассіни Траоре.