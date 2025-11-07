Траоре повернувся до розташування Шахтаря після травми

Нападник збірної Буркіна-Фасо та донецького Шахтаря Ласіна Траоре відновив тренування з командою після тривалої паузи.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний форвард отримав травму квадрицепса у серпні 2025 року. Спочатку очікувалося, що він не зіграє до кінця року, однак його повернення до розташування команди свідчить про більш швидке відновлення.

У минулому сезоні 2024/25 Траоре провів 31 матч за Шахтар, забив 5 голів і віддав 6 результативних передач. У поточному сезоні він встиг зіграти лише 3 поєдинки, не відзначившись результативними діями.

