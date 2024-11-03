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Легендарний тренер заявив про бажання відновити кар’єру

Олег Дідух — 3 листопада, 16:01
Легендарний тренер заявив про бажання відновити кар’єру
Клаудіо Раньєрі

Легендарний італійський тренер Клаудіо Раньєрі зізнався, що може відновити свою кар’єру.

73-річного італійського фахівця цитує Corriere della Sera.

"Зізнаюсь, що у мене є бажання повернутися до роботи, хоча я вже відповів відмовою на більш ніж одну пропозицію. Подивимося, чи надійде мені дзвінок від якоїсь збірної. Але не від Італії: я повністю вірю в Лучано Спаллетті", – заявив Раньєрі.

Нагадаємо, фахівець оголосив про завершення тренерської кар’єри у травні поточного року після того, як зумів уникнути вильоту до Серії В з Кальярі. Наприкінці жовтня повідомлялося про те, що Раньєрі може отримати керівну посаду в Ромі, якщо команду знову очолить Даніеле Де Россі.

У 2016 році фахівця визнали найкращим тренером світу після завоювання сенсаційного чемпіонства в АПЛ з Лестером.

Клаудіо Раньєрі

Клаудіо Раньєрі

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