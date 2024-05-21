Раньєрі оголосив про завершення кар'єри

Італійський тренер Клаудіо Раньєрі прийняв рішення про завершення професійної кар'єри.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Останнім клубом у кар'єрі 72-річного фахівця був Кальярі, який він очолював із 2023 року. Наразі клуб посідає 15-те місце в чемпіонаті Італії.

Il comunicatohttps://t.co/uvPWo9O4q5 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 21, 2024

Клаудіо очолював низку відомих клубів, серед яких італійські Наполі, Фіорентина, Парма, Ювентус, Рома та Інтер, іспанські Валенсія та Атлетико, французькі Нант та Монако, англійські Челсі, Фулгем, Вотфорд та Лестер, з яким він став чемпіоном Англії у сезоні-2015/16.

Читайте також : Моурінью: Раньєрі здійснив найбільший переворот в історії АПЛ

Також в його активі є перемоги з Валенсією в Кубку Іспанії та Суперкубку УЄФА, з Фіорентиною він виграв Кубок та Суперкубок Італії.