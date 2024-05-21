Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Раньєрі оголосив про завершення кар'єри

Олександр Булава — 21 травня, 21:59
Раньєрі оголосив про завершення кар'єри

Італійський тренер Клаудіо Раньєрі прийняв рішення про завершення професійної кар'єри.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Останнім клубом у кар'єрі 72-річного фахівця був Кальярі, який він очолював із 2023 року. Наразі клуб посідає 15-те місце в чемпіонаті Італії.

Клаудіо очолював низку відомих клубів, серед яких італійські Наполі, Фіорентина, Парма, Ювентус, Рома та Інтер, іспанські Валенсія та Атлетико, французькі Нант та Монако, англійські Челсі, Фулгем, Вотфорд та Лестер, з яким він став чемпіоном Англії у сезоні-2015/16.

Читайте також :
Моурінью: Раньєрі здійснив найбільший переворот в історії АПЛ

Також в його активі є перемоги з Валенсією в Кубку Іспанії та Суперкубку УЄФА, з Фіорентиною він виграв Кубок та Суперкубок Італії.

Кальярі Чемпіонат Італії, Серія А Клаудіо Раньєрі

Клаудіо Раньєрі

Моурінью: Раньєрі здійснив найбільший переворот в історії АПЛ
Раньєрі: Не погодився б працювати в Саудівській Аравії
Раньєрі очолив Кальярі
Раньєрі може очолити Кальярі
Раньєрі - у списку кандидатів збірної Польщі

Останні новини