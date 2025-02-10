Монца оголосила про повернення легенди Мілана на посаду головного тренера

Один з аутсайдерів чемпіонату Італії Монца оголосила про зміну головного тренера команди.

Про це повідомляє сайт "бьянкороссі".

Клуб звільнив Сальваторе Бокетті з посади головного тренера команди та повернув Алессандро Несту.

Зазначимо, що клуб звільнив ексфутболіста Мілана лише 24 грудня 2024 року через незадовільні результати.

За підсумками 24 турів Монца знаходиться на 20 місці у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 13 очок.

В наступному матчі "бріанцолі" зіграють проти Лечче – поєдинок заплановано на 16 лютого.

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату Італії Монца зазнала нищівної поразки від Лаціо.