Лужний: Побачив у Венгера бажання допомогли українському футболу

Ексзахисник Арсенала Олег Лужний розповів про те, якими були його стосунки з колишнім тренером команди Арсеном Венгером та заявив, що француз хоче допомогти українському футболу.

Колишнього гравця збірної України цитує Sport-Express.ua.

"Стосунки? Прекрасні. Перед матчем Україна – Бельгія (0:0) на Євро-2024 ми з Венгером зустрілися та розмовляли близько години. Арсен зараз працює у ФІФА, запитував про ситуацію в Україні та війну. Я побачив в нього бажання допомогти розвитку українського футболу. Він сказав, що після війни обов’язково потрібно зробити щось спільне для підняття дитячого футболу, адже усі наші проблеми криються саме там", – заявив Лужний.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня Арсенал в третьому турі Ліги чемпіонів прийме Шахтар, початок матчу – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.