Кроос назвав найважчий момент при завершення кар’єри

Легендарний німецький півзахисник Тоні Кроос розповів, який момент був для нього найважчим, коли він вирішив оголосити про завершення кар’єри.

Хавбека цитує Фабріціо Романо, посилаючись на Marca.

"Найважче було сказати Карло Анчелотті та моєму сину про те, що я завершую кар’єру. Це було справді непросто", – зізнався футболіст.

Нагадаємо, Кроос завершив кар’єру влітку поточного року у віці 34 років. Свої останні матчі він провів на Євро-2024 у складі збірної Німеччини, з якою добрався до чвертьфіналу. З 2014 року хавбек захищав кольори Реала, з яким 5 разів вигравав Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося про те, що Кроос записався на тренерські курси УЄФА. Минулого тижня німець розповів, кому би вручив Золотий м’яч-2024.