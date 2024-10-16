Кроос розповів, кому би вручив Золотий м’яч-2024

Легендарний екс-хавбек Реала Тоні Кроос, який завершив кар’єру минулого літа, вважає, що Золотий м’яч-2024 має виграти хтось із його колишніх партнерів по клубу.

Німецького ексфутболіста цитує Goal.com.

"У будь-якому порядку: Віні, Джуд (Беллінгем), Карвахаль. Вибір був би між цими трьома гравцями, якби я мав право голосу. Я б вручив його бразильцю Вінісіусу Жуніору, англійцю Джуду Беллінгему чи чемпіону Європи у складі збірної Іспанії Даніелю Карвахалю. Я б вручив його і собі (сміється, – прим.). Головне, щоб його отримав гравець Реала, тому що ми були найуспішнішою командою Європи".

Реал у 2024 році став чемпіоном Іспанії та виграв Лігу чемпіонів. Раніше в ЗМІ з’явилась інформація про те, що Золотий м’яч-2024 виграє Вінісіус Жуніор.

Вчора повідомлялося про те, що Кроос записався на тренерські курси.