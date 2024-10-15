Легенда Реала записався на тренерські курси УЄФА

Легендарний німецький півзахисник Тоні Кроос записався на тренерські курси УЄФА категорії Б.

Про це повідомляє Relevo.

Курси проходитимуть за підтримки Реала. Основна частина навчання відбуватиметься онлайн, проте у Крооса буде кілька уроків на тренувальній базі мадридців у Вальдебебас.

На даний момент пріоритетом для 34-річного німця є розвиток власної футбольної академії, проте легендарний хавбек вирішив пройти курси на випадок, якщо у майбутньому в нього з’явиться бажання спробувати себе в тренерській роботі.

Нагадаємо, Кроос завершив кар’єру влітку поточного року виступами на Євро-2024 у складі збірної Німеччини. За Реал хавбек виступав у 2014 – 2024 роках.

Вчора повідомлялося про те, що Андрій Лунін відновив тренування з Реалом.