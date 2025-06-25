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Ноєр оцінив перфоманс Трубіна у матчі Бенфіка – Баварія

Володимир Максименко — 25 червня 2025, 14:01
Ноєр оцінив перфоманс Трубіна у матчі Бенфіка – Баварія
Мануель Ноєр
Getty Images

Воротар Баварії Мануель Ноєр висловився про матч з Бенфікою, який його команда програла, та оцінив дії свого колеги – Анатолія Трубіна.

Слова німця наводить пресслужба ФІФА.

"У другому таймі команда виглядала набагато краще, ніж у першому. Коли ми швидко розігруємо м'яч, то маємо велику кількість гольових моментів. Але на цей раз ми втратили імпульс.

Звичайно, Анатолій Трубін був кращим голкіпером на полі та провів загалом чудовий матч. Ми втратили шанс через офсайд Кейна, Кімміх мав свій момент. Усі ці деталі – частина нашої поразки", – розповів Ноєр.

За підсумками групового етапу Бенфіка з першого місця пробилась у плейоф КЧС, де зустрінеться із лондонським Челсі.

Поєдинок 1/8 фіналу заплановано на 28 червня – стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Зазначимо, що ФІФА визнала Трубіна найкращим гравцем матчу проти Баварії.

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