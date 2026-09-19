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З’явився покупець. Бордо може уникнути ліквідації

Олег Дідух — 19 вересня 2026, 16:26
З’явився покупець. Бордо може уникнути ліквідації
ФК Бордо

Іменитий французький футбольний клуб Бордо може уникнути ліквідації.

Про це повідомляє l'Equipe.

За їхньою інформацією, американський фонд Park Bench близький до придбання клубу. Нові власники повинні викупити клуб чинного власника, Жерара Лопеса, та забезпечити фінансування в розмірі 10,6 мільйона євро. Це дозволить клубу уникнути судової ліквідації.

Попередні два сезони Бордо провів у четвертому за силою дивізіоні Франції, а влітку поточного року клуб релегували на рівень регіональних ліг.

У поточному сезоні клуб досі не провів жодного офіційного матчу. Матч Кубку Франції проти Сента, який повинен відбутися 20 вересня, також перебуває під загрозою зриву.

Нагадаємо, у 2024 році Бордо визнали банкрутом через величезні борги. Легендарний французький клуб, за який свого часу виступав Зінедін Зідан, втратив професійний статус. У квітні цього року шестиразового чемпіона Франції покарали трансферним баном на три трансферні вікна.

Бордо

Бордо

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