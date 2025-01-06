Вільний та щасливий: екснападник Ліверпуля розповів про досвід гри в Ам'єні

Нападник Бордо Енді Керолл розповів про свій досвід гри в Ам'єні, за який він виступав напередодні переходу в Бордо.

Слова футболіста наводить Eurofoot.

"Я міг піти у пекарні та придбати собі якусь шоколадку. І ніхто не питав мене як пройшов матч, чи можна зробити фото. Я відчував себе нормальним. Просто хотів вийти на вулицю, бути вільним. Тут я можу сходити зі своїми дітьми у зоопарк та вони не чекатимуть на мене через фото з вболівальниками. А ще там є бар, де ми разом з іншими хлопцями дивились матчі ПСЖ", - розповів Керолл.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷 Andy Carroll on his time at Amiens: "I can go into a bakery and buy a pain au chocolat without anyone saying to me, 'How was the match? Can I have a photo'?"



"I feel like I'm normal. I just wanted to go out and be free, be me."



"Here, I can take my children to the zoo and… pic.twitter.com/tYbBDa1YIX — EuroFoot (@eurofootcom) January 6, 2025

Зазначимо, що англієць після вдалого сезону у Ньюкаслі перейшов до Ліверпуля за 41 мільйон євро у 2011 році.

Кар'єра на Енфілді у форварда не задалась, а нападник пограв ще за Редінг, Редінг, ВБА та Вест Гем.

Наразі Енді грає у Бордо, який виступає в четвертому дивізіоні Франції через фінансові складнощі.

Раніше повідомлялось, що "жирондинців" може придбати легенда Баварії.