Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вільний та щасливий: екснападник Ліверпуля розповів про досвід гри в Ам'єні

Володимир Максименко — 6 січня 2025, 10:38
Вільний та щасливий: екснападник Ліверпуля розповів про досвід гри в Ам'єні
Енді Керолл
BBC

Нападник Бордо Енді Керолл розповів про свій досвід гри в Ам'єні, за який він виступав напередодні переходу в Бордо.

Слова футболіста наводить Eurofoot.

"Я міг піти у пекарні та придбати собі якусь шоколадку. І ніхто не питав мене як пройшов матч, чи можна зробити фото.

Я відчував себе нормальним. Просто хотів вийти на вулицю, бути вільним.

Тут я можу сходити зі своїми дітьми у зоопарк та вони не чекатимуть на мене через фото з вболівальниками. А ще там є бар, де ми разом з іншими хлопцями дивились матчі ПСЖ", - розповів Керолл.

Зазначимо, що англієць після вдалого сезону у Ньюкаслі перейшов до Ліверпуля за 41 мільйон євро у 2011 році.

Кар'єра на Енфілді у форварда не задалась, а нападник пограв ще за Редінг, Редінг, ВБА та Вест Гем.

Наразі Енді грає у Бордо, який виступає в четвертому дивізіоні Франції через фінансові складнощі.

Раніше повідомлялось, що "жирондинців" може придбати легенда Баварії.

Ам'єн Бордо Керолл

Ам'єн

Монако розібрався з Ам'єном у чвертьфіналі Кубка Франції
Ще один французький клуб судитиметься з лігою через достроковий фініш сезону
Марсель вдома втратив перемогу над Ам’єном у 28 турі Ліги 1
Ам'єн – ПСЖ 4:4. Огляд матчу
Марсель програв Ам'єну у 9 турі Ліги 1

Останні новини