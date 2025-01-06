Вільний та щасливий: екснападник Ліверпуля розповів про досвід гри в Ам'єні
Нападник Бордо Енді Керолл розповів про свій досвід гри в Ам'єні, за який він виступав напередодні переходу в Бордо.
Слова футболіста наводить Eurofoot.
"Я міг піти у пекарні та придбати собі якусь шоколадку. І ніхто не питав мене як пройшов матч, чи можна зробити фото.
Я відчував себе нормальним. Просто хотів вийти на вулицю, бути вільним.
Тут я можу сходити зі своїми дітьми у зоопарк та вони не чекатимуть на мене через фото з вболівальниками. А ще там є бар, де ми разом з іншими хлопцями дивились матчі ПСЖ", - розповів Керолл.
Зазначимо, що англієць після вдалого сезону у Ньюкаслі перейшов до Ліверпуля за 41 мільйон євро у 2011 році.
Кар'єра на Енфілді у форварда не задалась, а нападник пограв ще за Редінг, Редінг, ВБА та Вест Гем.
Наразі Енді грає у Бордо, який виступає в четвертому дивізіоні Франції через фінансові складнощі.
Раніше повідомлялось, що "жирондинців" може придбати легенда Баварії.