Друг Путіна знищив три клуби в трьох країнах: Жерар Лопес – непокаране зло європейського футболу

А хтось знає, куди подівся історичний гранд французького футболу Бордо?

Так-от не повірите, але колись грізні жирондинці тепер у 4-му дивізіоні, змагаються з аматорами.

Їхні шанси піднятися в класі невисокі. Навпаки! Клуб набагато ближчий до ліквідації, бо на ньому мільйони євро боргів, які власник навіть не думає віддавати.

Власник – це Жерар Лопес.

І ця людина до Бордо вже вбила португальську Боавішту, бельгійський Мускрон і майже доконала французький Лілль.

***

Тактика завжди одна й та сама.

Він відкриває двері ногою на правах генія бізнесу, візіонера, який вам і близько не рівня.

Ах, ви знали, що це він, Жерар Лопес, у 2003-му вклав 20 млн у маловідомий ще проєкт із онлайн-спілкування, а продав долю в 2005-му за 400 млн, коли про Skype вже дізнався світ?

Ну, тепер будете знати.

І не треба ніякого бізнес-плану. Він і є план. Гарантія успіху.

Як інакше? Адже він народився у скромній сім'ї галісійських мігрантів в Люксембурзі. Їхній дах був завжди чорний через викиди металургійного заводу неподалік. Тим не менш, Жерар пробився – здобув освіту в США; ступінь із менеджменту і – уявіть! – азійського мистецтва.

"Вікна нашої квартири виходили на футбольне поле, де грав клуб Фола. Саме тому з дитинства я був футбольним фанатом. І я був справжнім патріотом Іспанії в той час", – Лопесу легко повірити, якщо нічого про нього не знаєш.

І саме тому знати так важливо.

Знати, наприклад, що цей фанат футболу спершу інвестував у Формулу-1, де у 2010-му викупив команду Renault, яку невдовзі перейменував на Lotus.

Гучні заяви, великі плани, нескінченні обіцянки. Підсумок? У 2015-му під час Гран-прі Японії гонщиків та персонал Lotus підгодовували конкуренти, бо Лопес не оплатив жоден рахунок і не платив зарплату місяцями.

Жерар Лопес та його Lotus, Getty Images

Зрештою Renault погодилася забрати команду назад за 1 євро, і муки закінчились.

Ну, а вже у 2022-му D'Lëtzebuerger Land написала, що Лопес перебуває під слідством у Люксембурзі через переказ 2 млн євро з рахунків Lotus до попередньо викупленого ФК Фола (того самого!), звідки гроші попрямували аж до Гонконгу, де у Жерара була ще одна підставна фірма.

***

Хтось скаже – гей, і як кінопродюсер Мішель Сейду, двоюрідний дідусь прекрасної Леа Сейду, продав такому пройдисвіту Лілль у 2017-му?

Але справа не тільки у вмінні Лопеса себе подати.

Ще у Формулі-1 Жерар окрім іншого запам'ятався ставкою на пілота Віталія Петрова, який лише ганьбився і нічого не показував.

Так-от Віталій – син бізнесмена Владіміра Петрова, близького товариша Іллі "Антиквара" Трабера, який з 1990-х входить до близького оточення Владіміра Путіна. Познайомившись з ним, Лопес пробив собі зустріч з президентом РФ у 2011-му:

"Ми поїхали на заміську віллу пана Путіна та провели за розмовою багато годин. Це був чудовий вечір: у саду грало фортепіано, і Путін годував домашніх вихованців у саду яблуками зі своїх рук. І він спитав мене: "Тобі б допомогло, якби люди дізналися, що ми друзі?" Я відповів ствердно. І як за помахом чарівної палички переді мною відчинилися всі двері в Росії".

Отак воно все й було.

Після зустрічі з Путіним Жерар став крупним підрядником в різних регіонах РФ, передусім в Арктиці.

"Послуги" з боку люксембуржця теж були. The Guardian писала, що Лопес пожертвував 400 тисяч фунтів Консервативній партії Великої Британії перед Brexit, допомагав з фінансуванням ультраправих в Скандинавії.

Мішель Сейду любив Лілль і хотів йому найкращого, тому й обрав нового власника із дійсно серйозними зв'язками.

А Лопес – що?

Отримавши клуб, він подався до JP Morgan і Elliott Management, взявши в кредит 225 млн євро, за які мав перебудувати "Догів" наново.

На посту тренера – екснаставник Марселя й Аргентини Марсело Б'єлса. Трансферами керував друг Моурінью та натхненник Монако-2016 Луїш Кампуш; гендиром став Марк Інгла, що відповідав за брендинг Барселони у 2000-х. Це мав бути проєкт мрії, що кине виклик ПСЖ.

Мішель Сейду і Жерар Лопес, Getty Images

І він кинув!

Щоправда, вже без Лопеса, бо до літа 2021-го, коли "Доги" святкували чемпіонство, Elliott Management забрав клуб собі – Жерар не віддавав борги, а довів їх до 270 млн.

Кампуш привіз Ніколя Пепе за 18 млн, а продав за 80 млн; знайшов Віктора Осімхена за 22 млн, а продав через рік за 70. Так куди ж йшли гроші? Чому кредитори не отримували виплати?

Лише зараз відкриваються деякі деталі.

Так, президент Лілля Олів'є Летанг каже, що за документами в часи Лопеса клуб підмахнув 6 млн євро комісійних невідомому агенту за "сприяння" трансферу Осімхена до Наполі. За тією ж схемою проходили й інші крупні продажі "Догів" – тобто, йдеться про 15-20 млн євро.

Ще 22,1 млн перерахували компаніям Victory Soccer Limited та Scoutly за "надання адміністративних послуг" та "скаутські послуги" відповідно.

Зараз у клубі намагаються знайти хоч сліди тих "послуг", але знайшли лише вирізки з Вікіпедії.

Кампуш, який очолював скаутинг Лілля в ту пору, запевнив L'Equipe, що про Scoutly вперше чує.

При цьому на електронці "Догів" зберігся лист директора юридичного департаменту клубу до Лопеса за 2019 рік, де той попереджав:

"Звертаю вашу увагу на те, що у разі аудиту вам доведеться продемонструвати необхідність цих контрактів та обґрунтувати їхні умови. Ми досі або не отримуємо звітів зовсім, або отримуємо надто короткі й поверхневі".

У відповідь – нічого.

Лопес не особливо-то й ховав свої справжні наміри.

Так, у 2017-му він підписав угоду з ФК Фола (не забули його?) щодо надання люксембуржцями "скаутських послуг та пріоритетних прав на покупку гравців" на 1,2 млн на рік.

Можете осягнути рівень цинізму? Лілль платив напіваматорам за можливість купувати у них гравців без черги!

День, коли Elliott Management забрав клуб у Лопеса, на "П'єр Моруа" й досі свято. За наступні 4 роки під керівництвом Летанга чистий прибуток "Догів" досяг 170 млн євро – це рекорд топліг у 2021-25 роках.

"Але я йому цього не подарую! Коли я тільки-но приїхав, то натрапив у документах на комісію агенту за трансфер гравця між Ліллем та Ренном. Але ж до цього я був президентом Ренна, і я не чув про жодного агента, який би отримав за тією угодою комісію", – каже Летанг.

Схоже, що попереду суди. "Доги" збирають документи, там все серйозно.

Олів'є Летанг, Getty Images

***

А от нещасний Мускрон вже ні з ким судитися не буде – його не існує.

Лопес купив його влітку 2020-го, коли про афери в Ліллі ще ніхто не знав.

Підсумок – у 2021-му бельгійці вилетіли з еліти, в березні 2022-го гравці оголосили страйк через невиплату зарплати, а влітку 2022-го Мускрон ліквідували.

І ось що цікаво: у 2020-му Лопес погодив вкрай невигідний для Лілля контракт, за яким "Доги" мали платити Мускрону по 4 млн за пріоритетне право підписувати тамтешніх "зірок". Це мало б тримати клуб на плаву, але тих грошей в Бельгії так і не побачили. Вони виходили з бухгалтерії "Догів" і... розчинялися.

"А що я? Це нові власники Лілля не захотіли підтримувати Мускрон. А мене ще й могильником назвали!" – Лопес неймовірно впевнено озвучує абсурдні тези.

Пишіть, що хочете. Він – це Skype. Він – це Lotus. Він – це вечеря з Путіним. Гарантія успіху.

***

Боавішта теж не зможе вже це оскаржити – вона майже мертва.

Так-так, та сама Боавішта, що ставала чемпіоном Португалії у 2001-му.

Та сама, яку перемагав Шахтар у 1997-му завдяки голам Ателькіна.

Жерар Лопес купив середняка Прімейри у 2021-му, а далі все пішло за знайомим сценарієм. У грудні 2023-го гравці відмовилися тренуватися через невиплату зарплати; влітку 2024-го ФІФА заборонила клубу трансфери через борги.

На клуб подали в суд будівельники – їм не заплатили 7 млн за ремонт стадіону.

Гравці й тренери теж судилися – подекуди їм не платили 28 місяців поспіль!

У квітні 2025-го Боавішті навіть електрику на стадіоні відрізали – за неї теж ніхто не платив.

Ну, а в липні, коли клуб не лише офіційно вилетів, а й втратив профі статус, до офісів "Пантер" прибула поліція, яка вибила двері, забрала всі носії інформації та оголосила підозри в рамках розслідування. Йдеться про шахрайство та відмивання грошей – щонайменше 10 млн євро лише у 2024/25.

Лопес без підозри, а от його найближчий соратник Вітор Мурта, що "відзначився" на посту ще й сексуальними домаганнями, – тепер на підписці про невиїзд.

І, до речі, після візиту поліцейських всі причетні до менеджменту Лопеса розбіглися, як щурі.

Клуб не зміг зареєструватися навіть на аматорський 4-й дивізіон та міську лігу Порту – тупо ніхто не прийшов на засідання.

Зараз Боавішта на фінальній стадії ліквідації. 123 роки історії псу під хвіст.

***

Ну, і прямо зараз у схожій ситуації Бордо, куди Лопес навідався у тій же іпостасі впевненого, всезнаючого візіонера у 2021-му.

Жирондинці на той момент і так лежали в руїнах, кинуті американським інвестором King Street.

Все, чого потребував клуб, – це спокійного, виваженого менеджменту з акцентом на співпрацю з мерією, якій належав їхній стадіон "Матмют Атлантік", що був критично важливим з точки зору доходу.

Ну, але натомість прийшов Лопес.

Авжеж, вони вилетіли з останнього місця в дебютному його сезоні.

Далі – жодних спроб віддати борги чи скоротити дефіцит. Навпаки! В сезоні-2022/23 Лопес довів зарплатний фонд до 129% від сумарного доходу клубу за той же період.

Розслідування Mediapart не підтвердило заявлене вливання Лопесом власних 60 млн у Бордо. Все, що було – це вигадані банківські гарантії, перенесення дедлайнів, безрезультатні переговори з потенційними міноритарними акціонерами.

Фінансова поліція французького футболу DNCG ще влітку 2022-го хотіла позбавити Бордо професійного статусу, але зглянулися на фанів та історичне значення клубу – як-не-як, 6-разовий чемпіон.

Втім, це ж Лопес – отже, клуб таки вигнали в аматори, і зараз він виступає у 4-му французькому дивізіоні Насьональ 2.

Хороших новин тут нема зовсім.

Підняття в класі не буде, Ла Рош відірвався занадто далеко.

По-друге, днями клуб програв суд армії із 400 кредиторів, які чекають на свої гроші. Місцями це смішно, як 626 євро боргу перед Каном та 739 євро – перед Бастією. Втім, Бордо також винен 3 млн Ам'єну, 2 млн – Марибору, 600 тисяч – Вальядоліду, 500 тисяч – швейцарській федерації футболу. Чорт, Лопес примудрився заборгувати навіть Динамо Батумі!

Ще 300 тисяч євро відсудили тренери Філіп Люкас та Жан-Люк Догон, яких безпричинно виставили за двері після 15 років роботи в академії.

А ще ж є довгострокові борги, яких у Бордо близько 100 млн євро...

Ну, і найгірше – Лопес досі в клубі і грає вар'ята.

" Я вірю в наш успіх з трьох причин. Ми розвинули культуру якісної гри, яка очевидна в кожному матчі. У нас є система гри, гравці, які знають свої позиції, які бігають, захищаються як єдине ціле та викладаються на повну. Друга причина – це фантастична атмосфера в цій групі. Третя – ефективне використання складу тренерським штабом на чолі з Бруно Ірлесом. Сьогодні всі в клубі справді прагнуть успіху ", – цей спіч він видав у січні 2026-го.

У відповідь легенди Бордо вже не стримували сарказму.

"94 млн боргу, 400 неоплачених рахунків, 86 звільнених працівників, виліт у 4-й дивізіон. Виступ, гідний аса фінансів" – пише Крістоф Дюгаррі.

"Я 9 років грав за Баварію. Всяке бачив. Але я не можу зрозуміти, як Лопесу вдається руйнувати все, до чого він торкається", – додає Біксант Лізаразю.

***

Хоча, якщо чесно, що там розуміти?

Рано чи пізно сторонні люди отримають доступ до документів Бордо, де й будуть відповіді – так само, як у Ліллі, Мускроні, Боавішті. Навіть Фола, яка "закохала" Лопеса у футбол, вже вилетіла з люксембурзької еліти.

Жерар знищив абсолютно все, до чого мав стосунок.

Все, що було кращим за нього.

Чоловік сидить на тлі банера "Лопес, пішов геть" у Бордо, Getty Images

Лопес вбив не Боавішту, а клуб, що відкрив світу Нуну Гомеша, Рауля Мейрелеша, Джиммі Флойда Хассельбайнка.

Він позбавив команди Мускрон, де Moody Blues написали Nights In White Satin, і тим дали старт прогресивному року.

Бордо для мільйонів, хто любить футбол, – це ж Зідан, Жиресс, Тігана, Міку, Батістон, Гуркюфф.

Це не має аналогів у європейському топфутболі. Все, що натворив "візіонер" з Люксембургу, мають розглядати суди, і вироки повинні бути суворішими за 10 місяців умовно, які він отримав за незаконне ведення агентської діяльності у 2024-му.

Лілль – не підведи!

А поки з хорошого хіба те, що контракти Лопеса в РФ давно в минулому. В тих краях тепер і "своїм" не завжди вистачає, так що його тихо вишвирнули, як всім відомий одноразовий виріб.

