Ексфорвард Ліверпуля покинув Бордо

Відомий англійський форвард Енді Керролл покинув Бордо.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Керролл виступав за Бордо з вересня 2024 року. Сумарно відзначився за клуб 11 голами і 3 асистами в 23 матчах у всіх турнірах.

36-річний форвард покидає Бордо на правах вільного агента. Його контракт діяв до літа 2026 року, проте був розірваний достроково через бажання гравця повернутися в Англію.

Нагадаємо, через фінансові проблеми Бордо минулого року понизили в класі. Сезон-2024/25 команда провела в четвертому дивізіоні чемпіонату Франції, де посіла четверте місце, не зумівши піднятися в третій дивізіон.

Керролл раніше виступав за такі клуби як Ньюкасл, Престон, Ліверпуль, Вест Гем, Редінг, ВБА і Ам’єн.