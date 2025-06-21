Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Ексфорвард Ліверпуля покинув Бордо

Олег Дідух — 21 червня 2025, 15:53
Ексфорвард Ліверпуля покинув Бордо
Енді Керролл
ФК Бордо

Відомий англійський форвард Енді Керролл покинув Бордо.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Керролл виступав за Бордо з вересня 2024 року. Сумарно відзначився за клуб 11 голами і 3 асистами в 23 матчах у всіх турнірах.

36-річний форвард покидає Бордо на правах вільного агента. Його контракт діяв до літа 2026 року, проте був розірваний достроково через бажання гравця повернутися в Англію.

Нагадаємо, через фінансові проблеми Бордо минулого року понизили в класі. Сезон-2024/25 команда провела в четвертому дивізіоні чемпіонату Франції, де посіла четверте місце, не зумівши піднятися в третій дивізіон.

Керролл раніше виступав за такі клуби як Ньюкасл, Престон, Ліверпуль, Вест Гем, Редінг, ВБА і Ам’єн.

Бордо Керролл

Керролл

Коли лазарет став домом: 13 "найкришталевіших" футболістів останніх 15 років
Ексфорвард Ліверпуля та збірної Англії підписав контракт з Бордо
Ексгравець Ліверпуля та збірної Англії перейде до клубу із четвертої ліги Франції – джерело
Керролл повертається до Ньюкаслу через 8 років

Останні новини