Бордо Ігнатенка позбавили професійного статусу

Бордо, за який виступає український півзахисник Данило Ігнатенко, був позбавлений професійного статусу.

Про це повідомляє Sud Ouest.

У зв'язку з цим клуб автоматично розірве контракти з усіма гравцями команди. Також закриє тренувальний центр, в якому займається 70 молодих футболістів. Через це жирондинці не зможуть отримати виплати від ФІФА від майбутніх трансферів своїх вихованців.

Напередодні клуб був переведений у третій французький дивізіон через борги.

Минулого сезону Бордо посів 12 місце в Лізі 2, а Ігнатенко провів 30 матчів, у яких відзначився одним голом та одним асистом. Данило виступає за "жирондинців" з січня 2022 року — тоді команда ще грала в елітному дивізіоні французького футболу.

Цікаво, що колишній клуб Ігнатенка Дніпро-1 через фінансові проблеми взагалі припинив виступи на професійному рівні.

Зазначимо, що Бордо є шестиразовим чемпіоном Франції та дев'ятиразовим віцечемпіоном країни. Також клуб чотири рази вигравав національний Кубок.