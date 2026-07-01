Шестиразового чемпіона Франції понизили до 6-го дивізіону

Легендарний клуб Бордо перевели до шостого за силою дивізіону Франції.

Про це повідомляє видання L'Équipe.

Відповідне рішення ухвалило Національне управління управлінського контролю (DNCG) – фінансовий регулятор французького футболу.

Останні два сезони Бордо провів у 4-му за силою дивізіоні Франції. Щоб уникнути нових санкцій, клуб мав затвердити бюджет на сезон-2026/27 до 30 червня. Від "жирондинців" вимагали додатково вкласти 9 мільйонів євро.

Гарантії виконання цієї умови мали надати або нинішній власник клубу Жерар Лопес, або потенційні покупці Бордо. Проте жодна зі сторін не встигла надати необхідні гарантії вчасно.

Унаслідок цього Бордо перевели до 1-го регіонального дивізіону – 6-го за силою дивізіону Франції. У клубі вже заявили, що мають намір оскаржити це рішення та надати фінансові гарантії до засідання апеляційного комітету, яке відбудеться приблизно через два тижні.

Нагадаємо, у 2024 році Бордо визнали банкрутом через величезні борги. Легендарний французький клуб, за який свого часу виступав Зінедін Зідан, втратив професійний статус та понизився до четвертого дивізіону.

У квітні цього року шестиразового чемпіона Франції покарали трансферним баном на три трансферні вікна.