Падіння продовжується: клуб українця понизили у класі через борги
Бордо, за який виступає український півзахисник Данило Ігнатенко, був покараний пониженням у класі.
Про це 6-разові чемпіони Франції повідомили у своєму X (Twitter).
"Попри те, що дискусії відновилися в останні дні, вчора, 22 липня, представники Fenway Sports Group повідомили ФК "Бордо" та його акціонерів, що вони не бажають продовжувати цю справу (купівлю клубу — прим.), незважаючи на запевнення, надані різними зацікавленими сторонами.
ФК "Бордо" відкликав свою апеляцію на рішення DNCG (організація, яка контролює рахунки французьких клубів — прим.) від 9 липня 2024 року. Відтак Бордо приймає санкцію у вигляді пониження в класі до Національної ліги на сезон-2024/2025.
Майбутній період має дозволити Бордо повернутися на найвищий рівень ще сильнішим. Клуб та його акціонери запевняють вболівальників та всі зацікавлені сторони у своїй рішучості захищати інтереси клубу", — йдеться в заяві "жирондинців".
Минулого сезону Бордо посів 12 місце в Лізі 2, а Ігнатенко провів 30 матчів, у яких відзначився одним голом та одним асистом. Данило виступає за "жирондинців" з січня 2022 року — тоді команда ще грала в елітному дивізіоні французького футболу.
Цікаво, що колишній клуб Ігнатенка Дніпро-1 через фінансові проблеми взагалі припинив виступи на професійному рівні.