Падіння продовжується: клуб українця понизили у класі через борги

Бордо, за який виступає український півзахисник Данило Ігнатенко, був покараний пониженням у класі.

Про це 6-разові чемпіони Франції повідомили у своєму X (Twitter).

"Попри те, що дискусії відновилися в останні дні, вчора, 22 липня, представники Fenway Sports Group повідомили ФК "Бордо" та його акціонерів, що вони не бажають продовжувати цю справу (купівлю клубу — прим.), незважаючи на запевнення, надані різними зацікавленими сторонами.

ФК "Бордо" відкликав свою апеляцію на рішення DNCG (організація, яка контролює рахунки французьких клубів — прим.) від 9 липня 2024 року. Відтак Бордо приймає санкцію у вигляді пониження в класі до Національної ліги на сезон-2024/2025.

Майбутній період має дозволити Бордо повернутися на найвищий рівень ще сильнішим. Клуб та його акціонери запевняють вболівальників та всі зацікавлені сторони у своїй рішучості захищати інтереси клубу", — йдеться в заяві "жирондинців".