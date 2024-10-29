Ширер: Вже влітку ми казали, що тен Гаг – ходячий мрець

Легендарний ексфорвард збірної Англії Алан Ширер вважає, що звільнення Еріка тен Гага з посади головного тренер Манчестер Юнайтед виглядало очевидним ще влітку.

Колишнього нападника Ньюкасла та Блекберна цитує Yahoo Sports.

"Ми просто чекали, коли це станеться. Навіть те, як він говорив, що "ми всі на одній хвилі". Насправді вони не були на одній хвилі, тому що всі знали, що вони вели переговори з іншими тренерами влітку.

Якщо вони на одній хвилі, чому вони вели переговори з іншими тренерами влітку? Як тільки це стало відомо, ми всі казали, що він, на жаль, ходячий мрець", – заявив Ширер.