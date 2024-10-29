Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ширер: Вже влітку ми казали, що тен Гаг – ходячий мрець

Олег Дідух — 29 жовтня, 10:05
Ширер: Вже влітку ми казали, що тен Гаг – ходячий мрець
Алан Ширер
АПЛ

Легендарний ексфорвард збірної Англії Алан Ширер вважає, що звільнення Еріка тен Гага з посади головного тренер Манчестер Юнайтед виглядало очевидним ще влітку.

Колишнього нападника Ньюкасла та Блекберна цитує Yahoo Sports.

"Ми просто чекали, коли це станеться. Навіть те, як він говорив, що "ми всі на одній хвилі". Насправді вони не були на одній хвилі, тому що всі знали, що вони вели переговори з іншими тренерами влітку.

Якщо вони на одній хвилі, чому вони вели переговори з іншими тренерами влітку? Як тільки це стало відомо, ми всі казали, що він, на жаль, ходячий мрець", – заявив Ширер.

Нагадаємо, тен Гаг був звільнений з посади головного тренера Манчестер Юнайтед учора, 28 жовтня. Він обіймав цю посаду з літа 2022 року. На даний момент команда посідає 14 місце у турнірній таблиці АПЛ.

Раніше повідомлялося, що новим тренером Манчестер Юнайтед стане Рубен Аморім.

Манчестер Юнайтед Ширер Ерік тен Гаг

Ширер

У Мудрику щось є: найкращий бомбардир в історії АПЛ підтримав українця
Миколенко увійшов у команду тижня АПЛ за версією Ширера
Ширер: Арсенал здатний покінчити з домінуванням Манчестер Сіті
Голанд побив рекорд результативності Салаха за сезон АПЛ
Ширер назвав фаворита АПЛ 2019/20

Останні новини