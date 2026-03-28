Накращий бомбардир в історії АПЛ потрапив у ДТП
Колишній форвард збірної Англії з футболу Алан Ширер потрапив в аварію під час прогулянки на мотоциклі.
Про це 55-річний ексфутболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Ширер розповів, що причиною ДТП стали ями на дорозі. Легендарний футболіст опублікував фотографії з наслідками аварії.
"Вибоїни на дорозі — це дуже погано для поїздок на мотоциклі!" — написав Ширер.
Легендарний бомбардир отримав подряпини на передпліччі та біцепсі, а також рани на коліні та гомілці.
Зазначимо, що Алан Ширер зберігає титул найкращого бомбардира в історії Англійської Прем'єр-ліги. На рахунку ексфорварда 260 голів.
Під час футбольної кар'єри Ширер захищав кольори Саутгемптона, Блекберна та Ньюкасла. Разом з "бродягами" став чемпіоном АПЛ сезону-1994/95.
За збірну Англії бомбардир забив 30 голів у 63 матчах. Алан був учасником чемпіонатів Європи 1992, 1996, 2000 років та ЧС-1998. На Євро-1996 з п'ятьма голами став найкращим бомбардиром.
Раніше повідомлялося, що у віці 75 років пішов з життя колишній півзахисник збірної Шотландії, Арсенала та Астон Вілли Алекс Кроплі.