Накращий бомбардир в історії АПЛ потрапив у ДТП

Колишній форвард збірної Англії з футболу Алан Ширер потрапив в аварію під час прогулянки на мотоциклі.

Про це 55-річний ексфутболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Ширер розповів, що причиною ДТП стали ями на дорозі. Легендарний футболіст опублікував фотографії з наслідками аварії.

"Вибоїни на дорозі — це дуже погано для поїздок на мотоциклі!" — написав Ширер.

Легендарний бомбардир отримав подряпини на передпліччі та біцепсі, а також рани на коліні та гомілці.

Ширер отримав травми після аварії

Зазначимо, що Алан Ширер зберігає титул найкращого бомбардира в історії Англійської Прем'єр-ліги. На рахунку ексфорварда 260 голів.

Під час футбольної кар'єри Ширер захищав кольори Саутгемптона, Блекберна та Ньюкасла. Разом з "бродягами" став чемпіоном АПЛ сезону-1994/95.

За збірну Англії бомбардир забив 30 голів у 63 матчах. Алан був учасником чемпіонатів Європи 1992, 1996, 2000 років та ЧС-1998. На Євро-1996 з п'ятьма голами став найкращим бомбардиром.

