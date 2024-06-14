У Мудрику щось є: найкращий бомбардир в історії АПЛ підтримав українця

Найкращий бомбардир в історії Англійської Прем'єр-ліги Алан Ширер вважає, що у вінгері Челсі та збірної України Михайлу Мудрику щось є.

Про це він сказав на ютуб-каналі "The Rest is Football".

"У Мудрику щось є. Йому було дуже важко в Челсі. Але я дивлюся на нього, і там щось є, просто йому потрібно багато працювати", — сказав Ширер.

У сезоні-2023/24 українець зіграв 41 матч, забив 7 м'ячів та віддав 2 гольові передачі.

Нагадаємо, Челсі в цьому сезоні Англійської Премʼєр-ліги посів 6 місце та здобув путівку у Лігу конференцій. Раніше повідомлялося, що лондонський клуб не відпускатиме Мудрика на Олімпійські ігри-2024.