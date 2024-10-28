Манчестер Юнайтед визначився з новим головним тренером

Керівництво Манчестер Юнайтед вибрало новим головним тренером команди нинішнього наставника лісабонського Спортинга Рубена Аморіма.

Про це повідомляє The Athletic.

Англійський клуб готовий виплатити клаусулу в 10 мільйонів євро за дострокове розірвання контракту Аморіма. Зараз Манчестер Юнайтед зі Спортингом узгоджують останні деталі переходу фахівця. Сам 39-річний португалець уже погодився очолити Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, сьогодні посаду головного тренера "Червоних дияволів" покинув Ерік тен Гаг. Раніше повідомлялося, що до англійського клубу може повернутися Оле Гуннар Сульшер.

Аморім очолює Спортинг з 2020 року. Двічі приводив команду до перемог у чемпіонаті та Кубку Португалії.