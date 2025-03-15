Голанд встановив неймовірний рекорд в АПЛ

Зірковий нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд став першим футболістом в історії Англійської Прем'єр-ліги, який зробив 100 гольових дій менше ніж за 100 матчів.

Про це повідомляє Squawka.

Рекордний гол норвежець забив у матчі 29 туру АПЛ проти Брайтона на 11 хвилині. Футболіст реалізував пенальті.

Загалом же для досягнення такого показника Голанду знадобилося 94 гри. Він побив показник Алана Ширера (100 матчів), Мохаммеда Салаха та Еріка Кантона (116 поєдинків).

Erling Haaland is the first player in Premier League history to reach 100 goal involvements in fewer than 100 appearances.



It’s taken him 94 games. 🤖 pic.twitter.com/5vTDCn2O6X — Squawka (@Squawka) March 15, 2025

Нагадаємо, напередодні Голанд відновився від пошкодження коліна, яке отримав під час поєдинку проти Ньюкасла (0:4). Цього сезону нападник взяв участь у 38 матчах Манчестер Сіті в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок 28 голів та 4 асисти.