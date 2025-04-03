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Ісак повторив досягнення Коула та Ширера

Олександр Булава — 3 квітня 2025, 22:18
Ісак повторив досягнення Коула та Ширера
Александер Ісак
Transfermarkt

Нападник Ньюкасла Александер Ісак відзначився переможним голом у ворота Брентфорда у межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє OptaJoe.

Завдяки цьому м'ячу швед став третім гравцем в історії "сорок", який забив 10 голів у домашніх і гостьових матчах протягом одного сезону АПЛ.

Раніше такий результат показали Енді Коул (сезон-1993/94) і Алан Ширер (сезон-2001/02).

У поточній кампанії форвард зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив 24 голи та віддав 5 результативних передач.

Напередодні повідомлялося, що Ісак та Ньюкасл зупинили переговори щодо нового контракту для зірки "сорок".

Чемпіонат Англії, АПЛ Ньюкасл Юнайтед Ширер Александер Ісак Енді Коул

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