Ісак повторив досягнення Коула та Ширера
Александер Ісак
Transfermarkt
Нападник Ньюкасла Александер Ісак відзначився переможним голом у ворота Брентфорда у межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє OptaJoe.
Завдяки цьому м'ячу швед став третім гравцем в історії "сорок", який забив 10 голів у домашніх і гостьових матчах протягом одного сезону АПЛ.
Раніше такий результат показали Енді Коул (сезон-1993/94) і Алан Ширер (сезон-2001/02).
У поточній кампанії форвард зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив 24 голи та віддав 5 результативних передач.
Напередодні повідомлялося, що Ісак та Ньюкасл зупинили переговори щодо нового контракту для зірки "сорок".