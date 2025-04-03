Ісак повторив досягнення Коула та Ширера

Нападник Ньюкасла Александер Ісак відзначився переможним голом у ворота Брентфорда у межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє OptaJoe.

Завдяки цьому м'ячу швед став третім гравцем в історії "сорок", який забив 10 голів у домашніх і гостьових матчах протягом одного сезону АПЛ.

Раніше такий результат показали Енді Коул (сезон-1993/94) і Алан Ширер (сезон-2001/02).

У поточній кампанії форвард зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив 24 голи та віддав 5 результативних передач.

10 - Alexander Isak is the third Newcastle United player to score 10+ goals both home and away in a single Premier League campaign, after Andrew Cole (1993-94) and Alan Shearer (2001-02). Hero. pic.twitter.com/jvneqeq4JV — OptaJoe (@OptaJoe) April 2, 2025

Напередодні повідомлялося, що Ісак та Ньюкасл зупинили переговори щодо нового контракту для зірки "сорок".