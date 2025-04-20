Тоні: Довбик може ставати лише кращим
Артем Довбик
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Легендарний ексфорвард збірної Італії Лука Тоні вважає, що Ромі слід зберегти українського нападника Артема Довбика.
Чемпіона світу 2006 року цитує Il Romanista.
"Я б залишив Довбика у Ромі, мені він подобається. На мою думку, йому потрібен ще один нападник поряд.
Де Россі сказав мені, що він – сильний хлопець, що він – забезпечує глибину та потужність. Тому я залишив би його. На мою думку, він може ставати лише кращим", – заявив Тоні, який захищав кольори Роми в 2010 році.
Нагадаємо, вчора, 19 квітня, Довбик залишився у запасі Роми на матч Серії А проти Верони, який команда Клаудіо Раньєрі виграла з рахунком 1:0. У поточному сезоні на рахунку 27-річного українця 16 голів і 4 асисти в 42 матчах за Рому в усіх турнірах.