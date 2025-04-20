Тоні: Довбик може ставати лише кращим

Легендарний ексфорвард збірної Італії Лука Тоні вважає, що Ромі слід зберегти українського нападника Артема Довбика.

Чемпіона світу 2006 року цитує Il Romanista.

"Я б залишив Довбика у Ромі, мені він подобається. На мою думку, йому потрібен ще один нападник поряд.

Де Россі сказав мені, що він – сильний хлопець, що він – забезпечує глибину та потужність. Тому я залишив би його. На мою думку, він може ставати лише кращим", – заявив Тоні, який захищав кольори Роми в 2010 році.