Наполі здолав Монцу та наздогнав Інтер у Серії А

У суботу, 19 квітня, стартував 33 тур італійської Серії А сезону-2024/25.

У стартовій грі дня Комо розгромило Лечче завдяки дублю Ассане Діао та голу Едоардо Гольданіга.

Наполі на виїзді змогло мінімально переграти Лечче. Голом у складі неаполітанців знову відзначився шотландець Скотт Мактоміней. Нагадаємо, півзахисник у минулому турі оформив дубль у ворота Емолі.

Перемога дозволила команді Антоніо Конте наздогнати Інтер в турнірній таблиці чемпіонату - у команд по 71 балу, проте міланський клуб має матч у запасі.

Чемпіонат Італії - Серія А

33 тур, 19 квітня

Лечче - Комо 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Діао, 0:2 - 84 Гольданіга, 0:3 - 90+1 Діао

Монца - Наполі 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 72 Мактоміней

21:45 Рома - Верона

Раніше колишній форвард збірної Італії висловив думку, що Артем Довбик має бути готовим до критики, яку він отримує в Римі.