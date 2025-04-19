Наполі здолав Монцу та наздогнав Інтер у Серії А
У суботу, 19 квітня, стартував 33 тур італійської Серії А сезону-2024/25.
У стартовій грі дня Комо розгромило Лечче завдяки дублю Ассане Діао та голу Едоардо Гольданіга.
Наполі на виїзді змогло мінімально переграти Лечче. Голом у складі неаполітанців знову відзначився шотландець Скотт Мактоміней. Нагадаємо, півзахисник у минулому турі оформив дубль у ворота Емолі.
Перемога дозволила команді Антоніо Конте наздогнати Інтер в турнірній таблиці чемпіонату - у команд по 71 балу, проте міланський клуб має матч у запасі.
Чемпіонат Італії - Серія А
33 тур, 19 квітня
Лечче - Комо 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 33 Діао, 0:2 - 84 Гольданіга, 0:3 - 90+1 Діао
Монца - Наполі 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 72 Мактоміней
21:45 Рома - Верона
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