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Довбик – у запасі Роми на матч із Вероною

Олександр Булава — 19 квітня 2025, 21:09
Довбик – у запасі Роми на матч із Вероною
Артем Довбик
Instagram Артема Довбика

Український нападник Роми Артем Довбик розпочне у запасі матч 33 туру чемпіонату Італії проти Верони.

Українець напередодні пропустив тренування команди. Головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі заявляв, що гравець в порядку.

Поєдинок між Ромою та Вероною відбудеться в Римі на "Стадіо Олімпіко". Старт зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

У нинішньому сезоні, який став для нього дебютним у складі Роми, Артем Довбик відзначився 16 голами та 4 асистами в 41 матчі.

Раніше колишній форвард збірної Італії висловив думку, що Артем Довбик має бути готовим до критики, яку він отримує в Римі.

Верона Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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