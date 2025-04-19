Довбик – у запасі Роми на матч із Вероною

Український нападник Роми Артем Довбик розпочне у запасі матч 33 туру чемпіонату Італії проти Верони.

Українець напередодні пропустив тренування команди. Головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі заявляв, що гравець в порядку.

Поєдинок між Ромою та Вероною відбудеться в Римі на "Стадіо Олімпіко". Старт зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

У нинішньому сезоні, який став для нього дебютним у складі Роми, Артем Довбик відзначився 16 голами та 4 асистами в 41 матчі.

Раніше колишній форвард збірної Італії висловив думку, що Артем Довбик має бути готовим до критики, яку він отримує в Римі.