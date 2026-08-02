Намагалися навісити ярлик непрезентабельного: Буффон відреагував на ситуацію з Пірло у збірній Італії

Колишній воротар збірної Італії Джанлуїджі Буффон відреагував на зрив переговорів між Федерацією футболу Італії та Андреа Пірло, який стався через співпрацю тренера з російською букмекерською компанією.

Його слова передає La Gazzetta dello Sport.

"Я радий, що Андреа уникнув такого складного шляху, враховуючи, що умови були не найкращими.. Історія з російським сайтом була незграбною та невдалою політичною спробою навісити на нього ярлик як "непрезентабельного".. Але попри ці неприємні події я залишаюся твердо переконаним у тому, що Італію треба любити з суворою пристрастю вигнанця у власній країні", – розповів Буффон.

Пірло намагався пояснити свою позицію щодо зв'язків із Росією. Однак стало відомо, що італійська федерація повністю заморозила перемовини та скасувала фінальну зустріч із представниками наставника, яка мала відбутися 27 липня.

Через непризначення Пірло місцеву федерацію вирішили покинути її технічний директор Паоло Мальдіні та радник Леонардо.

Напередодні стало відомо, що італійську національну команду очолив Роберто Манчіні, який вже очолював збірну Італії у 2018 – 2023 роках і привів до перемоги в Євро-2020.