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Пушич: Шахтар хоче перервати безпрограшну серію Динамо в чемпіонаті

Олексій Погорелов — 27 квітня 2025, 10:16
Пушич: Шахтар хоче перервати безпрограшну серію Динамо в чемпіонаті
Маріно Пушич
ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич запевнив, що його команда налаштована тільки на перемогу в поєдинку з Динамо у 26 турі УПЛ.

Слова 53-річного фахівця наводить сайт "гірників".

Пушичу нагадали, що кияни залишаються єдиною командою в Європі, яка ще не знала смаку поразки в межах свого чемпіонату цього сезону. За словами наставника, "помаранчево-чорні" налаштовуються перервати цю безпрограшну серію суперника.

"Якщо я не помиляюся, ми теж були командою, яка в протистояннях з Динамо в чемпіонаті України зуміла їм завдати їхньої останньої поразки.

Мушу відзначити, що Динамо дійсно перебуває в чудовій формі, має це неймовірне досягнення, і я можу лише відзначити їх компліментами.

Насправді ми з нетерпінням чекаємо цієї гри, на нас очікує цікаве протистояння. І, звісно, ми як команда, що завжди бореться за найвищі цілі, ставитимемо собі за мету перервати цю їхню чудову серію", – сказав Пушич.

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Українське класичне між Шахтарем та Динамо відбудеться сьогодні, 27 квітня, у Львові на "Арені Львів". Старт матчу запланований на 18:00.

Нагадаємо, що "Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку.

Раніше Маріно Пушич розповів, що Шахтар готує для Динамо "багато тактичних сюрпризів".

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